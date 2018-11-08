В Петербурге судят водителя, намеренно сбившего нескольких человек

Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM В Санкт-Петербургском городском суде начался процесс по резонансному уголовному делу в отношении молодого человека, который в октябре 2017 года на автомобиле BMW 520D намеренно сбил группу пешеходов в одном из дворов Калининского района Петербурга. В результате наезда один человек скончался, еще двое получили травмы.

Как сообщили 8 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, состоялось первое судебное заседание по этому уголовному делу, фигурантом которого стал петербуржец Никита Литвинов. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. За это ему грозит длительный срок лишения свободы.

По версии следствия, 15 октября 2017 Литвинов в пьяном виде на улице Замшина вступил в конфликт с группой молодых людей и решил совершить их убийство.

Сев в свой автомобиль BMW, мужчина разогнался и направил машину на пятерых находившихся рядом людей. Ему удалось сбить троих, после чего водитель скрылся на высокой скорости. Таким образом, считает следствие, свой преступный умысел, направленный на убийство пяти лиц, обвиняемый довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам.

«После оглашения обвинения Литвинов пояснил суду, что вину признает частично, не согласившись с квалификацией, подтвердил фактические обстоятельства», — отметили в судебной пресс-службе.

Адвокат подсудимого пояснил, что Литвинов признает только нарушение ПДД и полагает, что его действия должны быть квалифицированы только как дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, один из пострадавших, 1989 года рождения, через несколько часов скончался в больнице, еще два человека были госпитализированы с травмами.

Сразу после ДТП в соцсетях высказывалась версия, что владелец автомобиля BMW якобы является внуком «влиятельной дамы, связанной с морским портом Санкт-Петербурга», а дорогой автомобиль он получил в подарок от родственников. В связи с этим звучали опасения, что участник конфликта может избежать ответственности.

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