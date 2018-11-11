Два человека погибли в автоаварии на МКАД
Москва, 11 ноября, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В результате ДТП в районе Щёлковского шоссе, на сотом километре МКАД погибли два человека, сообщает 11 ноября агенство городских новостей «Москва».
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Скорая помощь
Автоавария произошла около 06:00 по московскому времени. Грузовой автомобиль Scania протаранил фуру Man и легковой автомобиль Kia Rio, которые стояли в ожидании сотрудников ГИБДД после мелкого ДТП.
В результате наезда водитель фуры Man и его пассажир погибли на месте.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось о задержании водителя грузовика, сбившего насмерть ребёнка на северо-западе Москвы.