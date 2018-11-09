Полиция задержала водителя грузовика, насмерть сбившего ребёнка в Москве

Москва, , 22:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, совершившего наезд на ребёнка на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе в районе дома №35 по улице Дубравной. Водитель совершил наезд на ребёнка, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных травм скончался.

Сообщается, что водитель будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения в момент аварии.

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