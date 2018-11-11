Москва, 11 ноября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Ликвидирован пожар в ангаре возле крупного рынка вна юго-востоке Москвы. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Moscow.mchs.ru Пожарные работают

Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве рано утром, 11 ноября, в 04:48. Загорелся одноэтажный металлический ангар около рынка «Фуд Сити» в Савеловском районе столицы.

Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. В результате взгорания частично обрушилась кровля ангара на площади 50 кв. м.

Пожар был локализован менее, чем через два часа с момента поступления сигнала о возгорании. В 08:30 возгорание было полностью ликвидировано.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось о начале проверки СК РФ по Москве обстоятельств и причин пожара и взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме на юго-западе столицы.