Электросталь, Московская область, 10 ноября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В подмосковном городе Электросталь в одной из квартир жилого дома обнаружены мертвыми тела супругов и двоих детей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Трагедия произошла в субботу, 10 ноября, в расположенном по улице Победа доме.

«Обнаружены тела семенной пары и двоих детей… без видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. По одной из версий, представители семьи из четырех человек скончались в результате пищевого отравления.

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