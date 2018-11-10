Санкт-Петербург, 10 ноября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что городу необходим новый ледовый дворец, чтобы достойно принять игры чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM СКК «Петербургский»

При этом судьба спортивно-концертного комплекса «Петербургский», на базе которого планировалось создать новый объект, будет решена в течение ближайшего месяца. Об этом действующий глава города сказал во время субботнего объезда Московского района 10 ноября.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», во время общения с местными жителями одна из женщин спросила врио губернатора о судьбе СКК. Беглов ответил, что администрация города примет решение на этот счет в течение месяца.

«Мы думаем на эту тему. Окончательного решения нет. Но мы думаем строить новый ледовый дворец. Потому что у нас будет чемпионат мира по хоккею в 2023 году. И конечно, наверное, нужно строительство нового хоккейного комплекса хорошего», — приводит телеканал слова Александра Беглова.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября градостроительный совет Петербурга рассмотрел эскизный проект реконструкции СКК. В ней заинтересован хоккейный клуб СКА, который и заказал проект. Однако, как удалось понять на Градсовете, под видом реконструкции предлагается фактический снос существующего здания СКК, так что от советской постройки, получившей в том числе международное признание, ничего не останется.

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Напомним, ХК СКА собирается вложить в новую ледовую арену 20 млрд рублей из собственных средств, взамен город даст ему возможность построить неподалеку коммерческое жилье. Работы должны быть завершены к 2023 году, когда в городе пройдет ЧМ по хоккею с шайбой.

СКК «Петербургский» был спроектирован ленинградскими архитекторами и введен в эксплуатацию в 1980 году.