Грузовик насмерть сбил сотрудника ДПС в Дагестане
Махачкала, 10 ноября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. В Дагестане в результате наезда грузовика на наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) погиб один человек. Об этом сообщила РИА «Дагестан» представитель пресс-службы МВД республики Раисат Алиева.
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Грузовик
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в ночь на 10 ноября на 9 км трассы Кочубей — Минводы.
«Наряд ДПС оформлял ДТП, — сказала Алиева. — В это время на них наехала грузовая машина».
Отмечается, что инспектор ГИБДД, получивший серьезные травмы, погиб.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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