Новосибирск, 10 ноября, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате автоаварии в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Eli Duke Лобовое столкновение

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на 1227 километре трассы Р-254 «Иртыш» в 00:15 часов по местному времени.

Автомобиль Toyota, управляемый 66-летним жителем Иркутской области, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Toyota и его пассажирка, женщина 64 лет.

В связи с произошедшим в данный момент проводится доследственная проверка для установления причин и обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о ДТП в Ленобласти с участием полицейского автомобиля. В результате аврии погиб один человек, госпитализированы двое. Один полицейский получил травмы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.