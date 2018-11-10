Москва, 10 ноября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. России не нужно предпринимать активных шагов в отношении Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко 9 ноября во время пресс-конференции, сообщило издание Украина.ру.

(сс) chief39 Флаг Украины в болоте

По его мнению, ни один эксперт, заявляющий о решительных действиях России по отношению к Украине не может чётко сформулировать, о каких действиях идёт речь, и чего в итоге добьётся Россия. В то же время простого наблюдения за разрушительными процессами на территории Украины вполне достаточно:

«В результате бездействия России Прибалтика полностью экономически уничтожена руками Евросоюза и почти обезлюдела. То же самое происходит сейчас на Украине, и процесс этот не будет останавливаться», — считает политолог.

Ищенко отметил, что России придётся прибегнуть к активным действиям в нескольких случаях, например, для предотвращения угрозы вторжения иностранных войск с территории Украины.

Напомним, ранее эксперт заявил, что Запад стремится сохранить минимальную видимость демократии на Украине и поэтому не делает ставку ни на одного кандидата на предстоящих выборах президента. В то же время действующий президент Украины Петр Порошенко может попытаться сохранить власть при помощи силы.

Читайте также: Порошенко может сохранить власть только силой — политолог