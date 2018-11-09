Порошенко может сохранить власть только силой — политолог

Киев, , 08:56 — REGNUM У президента Украины Петра Порошенко есть только силовой вариант сохранения власти, заявил политолог Ростислав Ищенко 8 ноября во время пресс-конференции, сообщило издание Украина.ру.

Политолог отметил, что США и Европа заинтересованы в сохранении видимости демократии на Украине, а в этом случае у Порошенко нет шансов:

«Он неизбираем ни с админресурсом, ни тем более без него. На Украине никто в этом не сомневается. Минимально похожие на нормальные, а не на шабаш выборы Порошенко проигрывает с треском уже в первом туре. Единственный вариант сохраниться у власти у него силовой. Но США пока так же, как и Европа, предпочитают не легитимизировать второй раз украинскую власть, не иметь дело с госпереворотом», — считает Ищенко.

Он также отметил, что Порошенко, по всей видимости, пытается убедить Запад в том, что нынешний лидер президентской гонки Юлия Тимошенко не будет столь прозападной, как он сам. Таким образом, Порошенко хочет получить санкцию на применение силы:

«Если он будет без разрешения на силу удерживать с ее помощью власть, Тимошенко будет либо в тюрьме, либо в могиле», — подытожил Ростислав Ищенко.

Напомним, согласно последним опросам, Юлию Тимошенко поддерживают 13,4% избирателей. Второе место занимает комик Владимир Зеленский с 7,6% голосов, если он решит баллотироваться в президенты.

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Официально кампания стартует 31 декабря 2018 года. Окончательный список кандидатов утвердят до 9 февраля 2019 года, а сами выборы запланированы на 31 марта.