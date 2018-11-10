Керчь, Крым, 10 ноября, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков действовал в одиночку, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Kerchpoliteh.ru Керченский политехнический колледж

Комментируя ход заседания в Симферополе под председательством главы СКР Александра Бастрыкина, Петренко сообщила, что одним из обсуждаемых вопросов стала трагедия в Керчи. Как отмечено в отчете, допрошено по делу 650 свидетелей.

«Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — сказала Петренко.

Напомним, массовое убийство в политехническом колледже в Керчи произошло днем 17 октября: погиб, считая самого Рослякова, 21 человек, 67 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь пострадавших все еще находятся в больнице: трое — в Керчи, четверо — в Симферополе.

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