Семь пострадавших в Керченском колледже до сих пор остаются в больницах

Симферополь, , 12:32 — REGNUM Из 26 пострадавших после вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж, пять подростков и двое взрослых остаются в больницах Крыма. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минздраве РК.

«Три человека сейчас проходят лечение в Керчи, ещё четыре — в симферопольской больнице. У двух человек состояние средней степени тяжести, у остальных — лёгкое», — уточнили в республиканском министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. По официальным данным правоохранителей, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании. Позже из бюджета Крыма пострадавшим выплатили 26 миллионов рублей компенсации Каждый раненый получил по 500 тысяч рублей.

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