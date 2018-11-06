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Семь пострадавших в Керченском колледже до сих пор остаются в больницах

Общество

Пять детей и двое взрослых проходят лечение в больницах Керчи и Симферополя

Симферополь, 6 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Из 26 пострадавших после вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж, пять подростков и двое взрослых остаются в больницах Крыма. Об этом ИА REGNUM сообщили в Минздраве РК.

«Три человека сейчас проходят лечение в Керчи, ещё четыре — в симферопольской больнице. У двух человек состояние средней степени тяжести, у остальных — лёгкое», — уточнили в республиканском министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 16 учеников и пять преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. По официальным данным правоохранителей, единственным подозреваемым назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании. Позже из бюджета Крыма пострадавшим выплатили 26 миллионов рублей компенсации Каждый раненый получил по 500 тысяч рублей.

По теме: В Крыму опровергли информацию о невыплате компенсаций пострадавшей в Керчи

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма: все пострадавшие в керченской трагедии получили выплаты

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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