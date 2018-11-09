Гамбург, Германия, 9 ноября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Полиция Германии подозревает байкерскую группировку «Ангелы ада» (Hell's Angels) в причастности к рекордному грузу кокаина, захваченному в Гамбурге, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Montecruz Foto Полиция Германии

Сообщается, что один из восьми арестованных подозреваемых членов наркогруппировки, переправившей тонну кокаина в Гамбург, является одним из главарей Hell's Angels в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 ноября полиция Германии задержала контрабандистов и тонну кокаина на одном из складов в Гамбурге. Ещё трое человек были одновременно задержаны в других районах города.

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