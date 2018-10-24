В испанской Малаге обнаружены пять тонн кокаина в грузе бананов

Малага, Испания, , 18:13 — REGNUM Полиция Испании обнаружила в городе Малага пять тонн кокаина в грузе бананов, 24 октября передает агентство Associated Press.

В индустриальном парке Малаги находятся десятки сотрудников гражданской гвардии и национальной полиции, идут обыски и аресты. Уже известно о 15 арестованных в связи с обнаружением крупного груза наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в испанском порту Альхесирас были обнаружены около девяти тонн кокаина из Колумбии, также в контейнере с бананами.

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