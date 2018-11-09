Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В «Единой России» убеждены в победе партии на муниципальных выборах в Петербурге в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

Он также выразил уверенность, что и члена «Единой России» Александра Беглова, который сейчас исполняет обязанности петербургского градоначальника, ждет успех на губернаторских выборах в следующем году.

«У нас в этом сомнений нет, если Александр Дмитриевич Беглов примет решение идти на выборы. Пока он такого решения не озвучивал. Естественно, региональное отделение партии его поддержит», — сказал Андрей Турчак.

Беглова он описал «влюбленным в Петербург», напомнив, что тот в прошлом возглавлял и один из районов города (Курортный район).

«Ничего тяжелее этой работы нет. Это первая линия, соприкосновение непосредственно с проблемами наших граждан. Он успешно с этим справлялся», — подчеркнул Андрей Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава петербургских единороссов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров пообещал поддержку Александру Беглову на выборах главы города, даже если тот пойдет на них не от «Единой России».

Читайте также: «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов пока не сделал публичных заявлений о своем решении баллотироваться. Однако наблюдатели убеждены, что он будет претендовать на пост губернатора Северной столицы.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.