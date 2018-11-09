«Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Петербургское отделение «Единой России» собирается поддержать на выборах главы Северной столицы в 2019 году врио губернатора Александра Беглова, даже если он не захочет выдвигаться от партии. Об этом заявил 9 ноября секретарь регионального отделения ЕР Вячеслав Макаров на XXXI конференции в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пойдет ли Александр Дмитриевич от партии или самовыдвиженцем, мы обязательно будем его поддерживать, так как для нас это близкий человек. Гражданам не надо присматриваться и тратить время на поиск общего языка», — сказал Макаров.

Он также объявил, что следующая муниципальная избирательная кампания в Петербурге, которая пройдет в сентябре 2019 года и совпадет с губернаторскими выборами, будет более сложной, чем все предыдущие, «с электоральной точки зрения».

Макаров призвал однопартийцев «не мыслить крайностями» и не ударяться в «однобокий оптимизм».

Во время назначения врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Александру Беглову самому определиться относительно участия в будущих выборах. Беглов пока не сделал публичных заявлений о своем решении. Однако наблюдатели убеждены, что он будет баллотироваться на пост губернатора.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

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