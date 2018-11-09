Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В Петербурге в ближайшие годы появится памятник великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. За это единогласно проголосовала Общественная палата Северной столицы, сообщает 9 ноября телеканал «Санкт-Петербург».

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

Памятник Чайковскому может быть установлен в Летнем саду или на площади Искусств. Однако пока об этом говорить рано. До этого городской комитет по градостроительству и архитектуре должен провести конкурс на проект памятника, и лишь потом будет определено место для монумента.

В 2020 году в России и мире будет отмечаться 180-летие со дня рождения Петра Чайковского, одного из самых известных русских композиторов. Его жизнь и творчество были тесно связаны с Петербургом.

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Добавим, что имя Пётра Чайковского (1840−1893) вместе с другими было предложено в качестве варианта для петербургского аэропорта «Пулково» в рамках проекта «Великие имена России».