Вторник, 6 Ноября 2018 года
19:11:53 МСК

В Московской консерватории пройдет концерт «Памяти Чайковского»

Культура

6 ноября, зрителям будет представлена реконструкция последнего концерта при жизни Петра Ильича Чайковского

В Московской консерватории пройдет концерт «Памяти Чайковского»
Olga Kuzh
Большой зал Московской консерватории

Москва, 6 ноября 2018, 17:56 — REGNUM  6 ноября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Памяти Чайковского». Это уникальный проект в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева и пианиста Андрея Коробейникова повторит программу последнего концерта композитора, на котором состоялась премьера Шестой «Патетической симфонии». Вечер приурочен к 125-летию со дня смерти выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского 25 октября/6 ноября 1893 года… Последнее выступление композитора состоялось 16/28 октября 1893 года в Санкт-Петербурге в Зале Дворянского собрания: Чайковский дирижировал тогда премьерой своей Шестой «Патетической» симфонии, также прозвучали его Первый фортепианный концерт, увертюра Г. А. Лароша «Кармозина» и два танца из оперы В. А. Моцарта «Идоменей».

Через несколько дней у Чайковского появились первые симптомы холеры, а через девять дней композитор умер. Этим вечером, 6 ноября, зрителям будет представлена реконструкция последнего концерта Петра Ильича Чайковского.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить