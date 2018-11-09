Санкт-Петербург, 9 ноября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Единороссы, замеченные в высокомерии или обвиненные в неэтичном поведении, должны выйти из партии, если не готовы защищать себя в суде. Об этом на конференции петербургского отделения заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

«Отдельно хотел бы остановиться на проблеме уважения к людям, этического поведения наших с вами коллег», — заявил Турчак с трибуны конференции.

Он считает, что большинство единороссов — это достойные и порядочные люди. Но из-за отдельных представителей, «позволяющих себе высокомерие, чванство в заявлениях и поступках, страдает вся партия». Конкретных имен он предпочел не называть.

«Это невозможно регулировать юридическими нормами или ждать, пока будет возбуждено уголовное дело, когда членство в партии будет автоматически приостановлено. Необходимы понятные этические нормы для всех наших коллег. Обвинили тебя — подай иск о защите чести и достоинства. Нет? Положи партбилет на стол, и не надо дискредитировать всю партию», — сказал Андрей Турчак.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября свердловская чиновница Ольга Глацких была выведена из состава политсовета регионального отделения «Единой России» на областной конференции «ЕР».

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области оказалась в центре скандала, заявив о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Это заявление вызвало широкий резонанс. Сейчас чиновница отстранена от работы.