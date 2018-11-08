Чиновница Ольга Глацких потеряла пост в «Единой России»

Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM Свердловская чиновница Ольга Глацких выведена из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Такое решение 8 ноября приняли делегаты областной конференции «ЕР».

По официальным данным, она была выведена в связи с ежегодной ротацией кадров. Делегаты конференции проголосовали за это решение единогласно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента молодёжной политики региона Ольга Глацких оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировграде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

Это заявление вызвало широкий резонанс. Сейчас чиновница отстранена от работы. А деятельность департамента решились проверить представители СКР.

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