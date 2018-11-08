Четверг, 8 Ноября 2018 года
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Чиновница Ольга Глацких потеряла пост в «Единой России»

Политика

Решение приняли единогласно

Чиновница Ольга Глацких потеряла пост в «Единой России»
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Вон!

Екатеринбург, 8 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Свердловская чиновница Ольга Глацких выведена из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Такое решение 8 ноября приняли делегаты областной конференции «ЕР».

По официальным данным, она была выведена в связи с ежегодной ротацией кадров. Делегаты конференции проголосовали за это решение единогласно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента молодёжной политики региона Ольга Глацких оказалась в центре скандала. На круглом столе в Кировграде она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать.

Это заявление вызвало широкий резонанс. Сейчас чиновница отстранена от работы. А деятельность департамента решились проверить представители СКР.

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Скандал с чиновницей Ольгой Глацких и последствия
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