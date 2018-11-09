Москва, 9 ноября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Средняя цена на бензин в России за неделю с 29 октября по 4 ноября увеличилась на 2 копейки и достигла 43,47 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 15 копеек — до 45,26 рубля за литр. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

wilhei Канистры с бензином

За период с начала года автомобильный бензин подорожал на 9,3%, дизельное топливо — на 11,5%.

Сообщается, что за неделю рост цен на бензин наблюдался в 23 центрах субъектов Федерации. Более всего цены выросли в Анадыре — на 4,9%, Улан-Уде — на 1,2%. Заметное снижение цен на бензин произошло в Чите — на 1,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге цены не изменились.

По данным Росстата, на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43, 99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,55 до 47,48 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,80 до 42, 89 рубля, марки АИ-95 — от 44,29 до 46,59 рубля за литр.

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