При бодрой девальвации рубля сложно регулировать цены на бензин

Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, с самого утра наблюдается довольно заметное ослабление рубля, который коснулся психологически значимой отметки 67 к доллару, чем вновь открыл себе путь к походу до отметки «массивной кровопотери» 70. Не вполне понятно, как российское правительство намерено регулировать цены на бензин при такой бодрой девальвации рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Владимир Рожанковский.

«Рынок после заседания Федрезерва США по монетарной политике 8 ноября, наконец-то, похоже, начал осознавать, что её ужесточение и все сопутствующие этому действию побочные эффекты — такие как сужение денежной ликвидности на рынках, падение спроса на кредиты и, в конечном итоге, замедление темпов роста экономики США — не фантазии, а реальность, которая уже ломится в отечественные двери», — пояснил эксперт.

Очень значительно в предвкушении тотального замедления из-за позиции ФРС пострадала нефть, опустившаяся с момента оглашения решения ФРС по ставке на «добротные» 3,5% и продолжающая падение весь сегодняшний день. Понятно, что при таком развитии событий скорого отскока в рубле планировать не приходится.

На этом фоне, снижение российского рубля на 2% с 7 ноября, с уровня 65,90 за доллар США до нынешнего 67,04 за доллар на 2% уже не кажется таким катастрофичным, хотя, конечно, приятного в этом мало.

«Надо также иметь в виду, что сегодня подавляющее большинство валют «развивающихся» рынков пострадали из-за очередного витка укрепления доллара по следам вчерашнего пресс-релиза ФРС. В целом процесс этот затронет в полной мере всю нынешнюю пятницу и даже, скорее всего, грядущий понедельник на фоне полного отсутствия значимой макростатистики, запланированной на этот день. Цель по доллару — 69,20 рубля за единицу, цель по евро — противоположная и гораздо менее заметная: 75,65 рубля за евро», — считает Рожанковский.

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