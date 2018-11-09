Москва, 9 ноября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Рэпер Баста примет участие в фестивале «Дикая мята», проведение которого запланировано на июнь 2019 года. Об этом 9 ноября сообщила Facebook-страница фестиваля.

Alina Platonova Рэпер Баста на сцене

Организаторы раскрыли информацию об участии рэпера в публикации об итогах викторины «Угадай артиста». Они отметили, что Баста представит на сцене уникальную живую программу, в которой будут участвовать два десятка приглашенных музыкантов.

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Напомним, «Дикая мята» — фестиваль, который ежегодно проводится в России с 2008 года. Изначально он позиционировался как фестиваль этнической музыки, однако впоследствии расширил свой формат. В 2019 году «Дикая мята» пройдет в период с 28 по 30 июня.