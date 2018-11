Columbia Records выпустил посмертный альбом рэпера Lil Peep

Лос-Анджелес, США, , 12:57 — REGNUM Columbia Records выпустил посмертный альбом американского рэпера Lil Peep под названием Come Over When Youʼre Sober (Part 2). В него вошли 11 основных, а также два бонусных трека: Falling Down, записанный с погибшим недавно XXXTentacion, и Sunlight on Your Skin с рэпером ILoveMakonnen. Подготовку посмертного альбома Lil Peep начали сразу после гибели артиста, сообщает Yahoo.

Продюсер Smokeasac заявил, что Lil Peep успел записать много «красивой музыки», готовясь к релизу второй сольной пластинки. Позднее СМИ выяснили, что Columbia Records при создании нового альбома использовал лишь малую часть наработок рэпера, внеся в них существенные правки, чтобы в будущем выпустить еще несколько посмертных работ.

Напомним, в течение года после смерти Lil Peep лейбл выпустил несколько синглов артиста: компиляцию наработок с XXXTentacion в Falling Down и Arms Around You, а также клип на песню Runaway, режиссером которого выступила мать рэпера.

