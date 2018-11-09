Махачкала, 9 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Глава Дагестана Владимир Васильев утвердил новый состав регионального правительства. Имеется ряд новых назначений и увольнений, передаёт 9 октября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Шамиль Магомедов Дом Правительства Республики Дагестан

Свои должности сохранили:

первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов;

заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров;

заместитель председателя правительства — министр образования и науки Уммупазиль Омарова;

заместитель председателя правительства — министр по земельным и имущественным отношениям Екатерина Толстикова;

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Малик Баглиев;министр культуры Зарема Бутаева;

министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов;

министр транспорта и дорожного хозяйства Ширухан Гаджимурадов;

министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагамедов;

министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев;

министр по физической культуре и спорту Магомед Магомедов;

министр финансов Юнус Саадуев;

министр по делам молодежи Камил Саидов;

министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев;

министр промышленности и энергетики Сайгидпаша Умаханов;

министр по национальной политике и делам религий Татьяна Гамалей;

министр экономики и территориального развития Осман Хасбулатов.

Гаджимагомед Гусейнов назначен первым заместителем председателя правительства — ранее он занимал должность заместителя председателя правительства. Абдулмуслим Абдулмуслимов сохранил пост министра сельского хозяйства и продовольствия, а также назначен заместителем председателя правительства.

В правительстве появились и новые лица. Владимир Лемешко назначен на должность заместителя председателя правительства. Ранее с октября 2016 по февраль 2017 года он возглавлял дагестанский филиал «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и совмещал должности исполнительного директора двух газораспределительных организаций — «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Казимагомед Сефикурбанов стал новым министром юстиции Дагестана. Ранее он работал в должности заместителя начальника правового управления администрации главы и правительства РД. Сефикурбанов доцент кафедры «Гражданское право» Дагестанского государственного университета народного хозяйства.

Изумруд Мугутдинова заняла пост министра труда и социального развития. Ранее эту должность занимал Расул Ибрагимов, который отныне будет возглавлять министерство по туризму и народным художественным промыслам. Мугутдинова в 1994-м назначена заместителем постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации. C декабря 2014 года была постоянным представителем Республики Дагестан при президенте РФ.

Таким образом, места в правительстве Дагестана лишилась лишь экс-министр по туризму и народным художественным промыслам Рабият Закавова.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики 9 сентября 2018 года. Однако прежнему правительству было поручено продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового. Премьер-министр Артём Здунов 2 октября представил Васильеву предложения по структуре органов исполнительной власти.

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