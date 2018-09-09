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Правительство Дагестана отправлено в отставку

Политика

До формирования новых органов власти министры будут исполнять свои обязанности

Махачкала, 9 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  В Дагестане отправлено в отставку правительство республики. Условие о его отставке при назначении нового главы субъекта закреплено в Конституции Дагестана.

В соответствии с основным законом республики вновь избранный глава региона Владимир Васильев постановил прежнему правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового. Указ об этом за номером 97 подписал сегодня, 9 сентября, новый руководитель Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября 2018 года парламент Дагестана избрал нового главу республики на ближайшие пять лет из предложенных президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение трех кандидатов — Камила Давдиева, Махмуда Махмудова иВладимира Васильева.

Большинство депутатов отдали свои голоса за врио главы региона Владимира Васильева. За него проголосовали 77 парламентариев. За его соперников — вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова — отдали голоса пять и четыре народных избранника соответственно.

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Выборы главы Дагестана — 2018
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