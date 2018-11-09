Москва, 9 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В России свыше 600 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции. Такие данные представил Минздрав РФ к заседанию Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, передает «Медвестник».

Николай Загорский. У фельдшера в ожидании приёма, 1886

Хуже всего с ФАПами обстоит дело в Тверской области. Там капитальный ремонт требуется в 79 ФАПах. Не лучшим образом выглядят фельдшерские пункты в Красноярском крае (57), в Вологодской области (48) и Удмуртии (47).

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Кроме того, Минздрав РФ отмечает, что в 2019—2020 гг. необходимо дополнительно открыть в регионах России 1653 мобильных медицинских пункта. Особенно нуждаются в них в Дагестане (69), в Ленинградской и Новгородской областях (62 и 55 соответственно). На улучшение доступности медицинской помощи планируется направить порядка 50 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по просьбе жителей сельских районов России и инициативе добровольцев всероссийский проект «ДоброВСело» продлён до конца ноября (до 31 ноября) 2018 года. Акция направлена на улучшение условий функционирования фельшерско-акушерских пунктов (ФАП) в российских селах,

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