Всероссийский проект «ДоброВСело» продлён до конца ноября

Москва, , 14:16 — REGNUM По просьбе жителей сельских районов России и инициативе добровольцев всероссийский проект «ДоброВСело» продолён до конца ноября (до 31 ноября) 2018 года. Акция направлена улучшению условий функционирования фельшерско-акушерских пунктов (ФАП) в российских селах, сообщается на сайте Минздрава РФ.

За время проведения акции «ДоброВСело» (15 сентября-1 ноября) выездные бригады волонтеров и врачей побывали более чем в 650 ФАПах по всей России. В ФАПах проведена уборка, сделан мелкий ремонт, благоустроена прилегающая территория, жителям сел и деревень даны рекомендации по сохранению здоровья, проведены акции по профилактике заболеваний.

В организации медицинского блока акции приняли участие свыше 2 тыс. медицинских работников из районный и городских медцентров. Наибольшую активность в проведении акции «#ДоброВСело» проявили Саратовская (посещено 23 ФАПа), Белгородская (21), Костромская, Волгоградская области и Красноярский край (по 19 ФАПов каждая).

Подробнее: «ДоброВСело»: волонтёры-медики помогают свердловским сёлам

Как сообщало ИА REGNUM, что Всероссийский проект «#ДоброВСело» стартовал 15 сентября 2018 года в одном из пунктов Пушкинского района Московской области. Проект реализуется в рамках Года добровольца (волонтёра). Его воплощает в жизнь Минздрав РФ совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» и Федеральным агентством по делам молодёжи.

Читайте также: Стартовали онлайн-курсы по волонтерству проекта «Узнай.PRO»