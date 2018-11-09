Богота, 9 ноября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Подрыв неизвестными участка нефтепровода Каньо — Лимон — Ковеньяс привел к разливу нефти и лесному пожару. Об этом пишет портал El Colombiano.

Цитата из x/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Взрыв нефти

Отмечается, что инцидент произошел вечером 8 ноября, происшествие на указанном нефтепроводе стало 77-м эпизодом с начала 2018 года. В настоящее время ни одна из групп колумбийских боевиков ответственность за подрыв на себя не взяла. Ведутся работы по ликвидации последствий разлива нефти.

Добавим, нефтепровод Каньо — Лимон — Ковеньяс протяженностью 780 км ежесуточно транспортирует до 210 тыс. баррелей нефти от нефтяных месторождений, разрабатываемых Occidental Petroleum, к порту Ковенас.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что в Колумбии на нефтепроводе канадской компании Gran Tierra Energy произошел взрыв. Бомбу подложили неизвестные лица в департаменте Путумайо, который находится на юге страны.

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