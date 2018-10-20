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Радикалы устроили взрыв на нефтепроводе в Колумбии

Происшествия

Бомбу подложили неизвестные

Богота, 20 октября 2018, 05:49 — REGNUM  На нефтепроводе канадской компании Gran Tierra Energy в Колумбии произошел взрыв, сообщает Espectador.

Сообщается, что бомбу подложили неизвестные лица в департаменте Путумайо, который находится на юге Колумбии. Отмечается, что на этой территории действуют члены леворадикальной группировки «Армия национального освобождения», которая является второй по численности повстанческой группировкой в Колумбии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Нигерии на нефтепроводе в штате Абия произошел взрыв. В результате погибли не менее 60 человек. Сообщается, что причиной взрыва стала попытка нелегального подключения к трубопроводу.

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