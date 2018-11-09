Дзержинск, Нижегородская область, 9 ноября, 2018, 04:26 — ИА Регнум.

Нижегородские СМИ сообщили, что у правоохранительных органов возник интерес к думе Дзержинска — второго по значимости города региона, а в некоторых вопросах даже и первого. Есть сведения, что в начале ноября 2018 года в думе города Дзержинска прошла выемка документации, которую провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Об этом сообщает областное издание Koza.press.

Dumadzr.ru Городская дума Дзержинска

Уточняется, что доследственная проверка начата из-за деятельности ряда депутатов, входящих в комитет по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Главой комитета является директор ООО «Дзержинская управляющая компания» Олег Богданов. Он также входит в комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

«Местные власти Дзержинска инициируют повышение коэффициента для расчета тарифов на услуги водоканала и превышения предельного индекса роста тарифов для жителей города», — отмечает издание.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях, комментируя ситуацию с выемкой документации в Дзержинске, отметил, что «это ещё один повод обратить внимание на Дзержинск, и сменить там власть».

"В думе Дзержинска ОБЭП провёл выемку документов. Это произошло ещё 2 ноября, — пишет обозреватель. — Якобы поводом стали проверки деятельности ряда депутатов, близких к бывшему заместителю мэра по внутренней политике Павлу Воронину (пишут про Олега Богданова). Говорят, что случился конфликт между «Водоканалом» Андрея Рехалова, который хотел поднять тарифы, и «партией ЖКХ». Так или иначе — это ещё один повод обратить внимание на Дзержинск, и сменить там власть. Говорят, что АлексейХилов на пост единого мэра согласован не был, потому что не потянет. Но есть очень серьёзные кандидатуры, которые могут занять пост мэра после добровольного ухода Виктора Нестерова. И вряд ли это будет человек из Дзержинска, что абсолютно правильно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Дзержинск получит крупное федеральное финансирование на ликвидацию трёх объектов экологического вреда — свалки промотходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». Работы по ним уже идут, а в апреле 2018 года стало известно, что в проект дополнительно из резервного фонда правительства РФ выделят 3,3 млрд рублей.

Проект по «Белому морю» уже «утянул на дно» одного из чиновников дзержинской администрации — замглавы администрации Александр Кабанов был осужден на 3,5 года колонии-поселения за не целевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере. По мнению следствия, администрация в 2016—2017 годах из 77 млн рублей, предназначенных на ликвидацию шламонакопителя «Белое море», 65 млн рублей направила на иные цели.

Читайте также: Замглавы Дзержинска отправится в колонию на 3,5 года за «Белое море»