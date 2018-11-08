Сан-Франциско, США, 8 ноября, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Компания Google обещает расследовать и предавать огласке все случаи сексуальных домогательств в организации, 8 ноября передает агентство Reuters.

Robert Scoble Google

Генеральный директор Google Сундар Пичаи пообещал в ближайшее время предоставить «подробный план» борьбы с сексуальными домогательствами в компании.

Также руководство компании намерено ввести для всех сотрудников ежегодный «обязательный тренинг по сексуальным домогательствам» (mandatory sexual harassment training — прим. ИА REGNUM ).

«Мы будем обновлять и расширять обязательный тренинг по сексуальным домогательствам», — сказано в заявлении Пичаи.

Действия компании являются ответом на протест 1500 сотрудников Google против «харрасмента».

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