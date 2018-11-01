Четверг, 1 Ноября 2018 года
19:56:17 МСК

#GoogleWalkout: работники компании устроили акцию против домогательств

Общество

В движении приняли участие более 1500 человек со всего мира

#GoogleWalkout: работники компании устроили акцию против домогательств
Дэвид Райкерт III. Интерьер со сценой соблазнения служанки (фрагмент)

Маунтин-Вью, США, 1 ноября 2018, 18:07 — REGNUM  Работники компании Google организовали акцию протеста против сексуальных домогательств. В движении Google Walkout for Real Change примут участие более 1500 сотрудников из 60% офисов компании по всему миру, сообщает New York Times.

Участники акции — преимущественно женщины. Идея организовать движение впервые появилась после того, как стало известно, что Энди Рубин, бывший разработчик Android, получил $90 млн отходных при увольнении, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах.

«Мы не хотим чувствовать себя так, словно мы не равны или нас больше не уважают», — отмечает Клэр Стэплтон, менеджер по маркетингу YouTube-продуктов.

Акция уже началась в азиатских странах. По задумке, все участники движения уходят из рабочих офисов в 11:10. Фото и видео с протеста организаторы выкладывают в своих Twitter и Instagram аккаунтах с хештегом #GoogleWalkout.

https://twitter.com/TedOnPrivacy/status/1057946655885090816

Напоминаем, что компания Google за последние два года уволила 48 человек (13 из руководящего звена) из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Эти данные опубликовал генеральный директор компании Сундар Пичаи в открытом письме, после обнародования ситуации с Энди Рубином.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Google X покинул пост после обвинения в сексуальных домогательствах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сексуальные домогательства и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить