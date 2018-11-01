GoogleWalkout: работники компании устроили акцию против домогательств

Маунтин-Вью, США, , 18:07 — REGNUM Работники компании Google организовали акцию протеста против сексуальных домогательств. В движении Google Walkout for Real Change примут участие более 1500 сотрудников из 60% офисов компании по всему миру, сообщает New York Times.

Участники акции — преимущественно женщины. Идея организовать движение впервые появилась после того, как стало известно, что Энди Рубин, бывший разработчик Android, получил $90 млн отходных при увольнении, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах.

«Мы не хотим чувствовать себя так, словно мы не равны или нас больше не уважают», — отмечает Клэр Стэплтон, менеджер по маркетингу YouTube-продуктов.

Акция уже началась в азиатских странах. По задумке, все участники движения уходят из рабочих офисов в 11:10. Фото и видео с протеста организаторы выкладывают в своих Twitter и Instagram аккаунтах с хештегом #GoogleWalkout.

https://twitter.com/TedOnPrivacy/status/1057946655885090816

Напоминаем, что компания Google за последние два года уволила 48 человек (13 из руководящего звена) из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Эти данные опубликовал генеральный директор компании Сундар Пичаи в открытом письме, после обнародования ситуации с Энди Рубином.

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