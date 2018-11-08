Москва, 8 ноября, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Курс евро 8 ноября превысил отметку в 76 рублей впервые с середины октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

По состоянию на 18:00 мск курс евро поднялся на 16 копеек и достиг 76,03 рубля. Доллар подорожал на 17 копеек — до 66,49 рубля.

Официальный курс евро, установленный Банком России на 9 ноября, — 75,67 рубля, курс доллара — 66,22 рубля.

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