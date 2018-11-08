Рим, 8 ноября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Представленный Еврокомиссией пессимистический сценарий развития итальянской экономики является «абсолютно надуманным», заявил журналистам в четверг, 8 ноября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Евробюрократы недооценивают позитивного влияния начатых правительством структурных реформ и проводимого экономического маневра, считает Конте.

Предложенные меры позволят ускорить экономический рост, и как следствие будут достигнуты и те цели, на достижении которых так настаивают в Еврокомиссии, то есть снизится госдолг и дефицит бюджета, отметил премьер-министр.

Ранее министр экономики и финансов Италии Джованни Триа заявил, что негативный прогноз Еврокомиссии о перспективах итальянской экономики «основан на невнимательном и фрагментарном чтении проекта бюджета Италии».

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП Италии в 2018 году с 1,3% до 1,1%. Дефицит бюджета страны, по мнению еврочиновников, в 2018 году составит 1,9% ВВП вместо ожидаемых 1,7%. При этом в 2019—2020 годах вследствие запланированных правительством социальных реформ дефицит и вовсе может составить 2,9% и 3,1% ВВП соответственно, что станет нарушением норм ЕС.

К такому быстрому росту, по мнению еврочиновников, приведут снижение пенсионного возраста, увеличение государственных инвестиций и выплаты по доходу от гражданства. Итальянская экономика будет в эти годы расти медленнее всех в ЕС, а уровень госдолга (131% ВВП) снижаться не будет, полагают в Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета.

В Еврокомиссии считают, что высокий дефицит представляет опасность ввиду высокого госдолга страны. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и нужно сменить модель экономической политики. Еврокомиссия может ввести санкции в случае принятия бюджета в нынешнем виде.

Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны. Регулярные апокалиптические заявления еврочиновников являются не следствием, а причиной проблем Италии на бирже, Еврокомиссия таким способом ведет политическую борьбу с недружественным ей правительством, полагают в Италии.

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