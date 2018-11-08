Лондон, 8 ноября, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили снижение после отчетов о росте добычи в США, 8 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent упала в цене на 21 цент до $71,86 за баррель. Нефть WTI потеряла 8 центов и торгуется на уровне $61,59 за баррель.

Ранее в течение дня нефть Brent подскочила до $73,08 за баррель — этому способствовали новости о росте потребления углеводородов в Китае.

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