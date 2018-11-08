Нефть поддерживают слухи от ОПЕК

Москва, , 09:28 — REGNUM Ценам на нефть 7 ноября так и не удалось полноценно восстановиться. Коснувшись в моменте шестидневного максимума в районе 73,50, баррель Brent резко отскочил вниз, после чего обосновался в области 72, с символическим внутридневным приростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Изначально волна спроса на черное золота пришла со стороны долларового фактора — американская валюта упала по всему спектру рынка после итогов промежуточных выборов в США. Затем рост ускорился на спекуляциях о том, что на предстоящей встрече в Аду-Даби (11 ноября) министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит варианты действий на 2019 год, в том числе сценарий с увеличением добычи на фоне возвращения угрозы переизбытка предложения, несмотря на санкции против Ирана», — пояснил эксперт.

Но восстановление перечеркнула очередная порция негативной статистики из Штатов. Если запасы сырой нефти выросли на 5,8 млн баррелей (на 2 млн меньше, чем по данным API), то добыча подскочила на целых 400 тыс. баррелей в день — до нового рекорда на уровне 11,6 млн баррелей. Так, Америка стала мировым лидером по производству черного золота и может достичь отметки в 12 млн баррелей раньше, чем предполагалось.

«С другой стороны, очередной сигнал от сланцевых производителей может подтолкнуть страны ОПЕК+ к возобновлению ограничения производства на опасениях профицита и падения цен, которое так невыгодно странам, экспортирующим энергоносители в крупных объемах. На ожиданиях обсуждения этих мер в ближайшие дни котировки, вероятно, будут удерживаться на плаву и останутся над отметкой $70», — полагает Мащенко.

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