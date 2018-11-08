Лондон, 8 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Береговая охрана и поисково-спасательные службы Великобритании обнаружили и доставили на берег четверых рыбаков, чья лодка опрокинулась в Ла-Манше, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Хендрик Аверкамп. Рыбаки в лунном свете. 1620-е

Двое рыбаков после кораблекрушения оказались в воде и позднее были взяты на борт торговым судном. Ещё вдвое рыбаков находились на перевернутой лодке и были спасены поисковым вертолетом.

Все четверо были доставлены на берег, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент здоровью и жизни рыбаков ничего не угрожает.

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