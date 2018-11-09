Улан-Удэ, 9 ноября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Перевод Бурятии и Забайкальского края вызвал у местных жителей не только понятное удивление («Уснули в Сибири, проснулись — на Дальнем Востоке», пишут они в соцсетях), но и множество вопросов. Один из самых болезненных касается озера Байкал, оказывающегося между двух федеральных округов. Что говорят о произошедшем эксперты и какие видят перспективы, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Байкал стал неким пограничным водоразделом, хотя столь крупный и ценный объект должен и в административном плане сохранять цельность, считает депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Цыренов (КПРФ):

«Тут будет много нюансов. У нас элементарно контролирующие охрану Байкала органы находятся на территории Сибирского федерального округа».

Ситуация беспокоит и члена Ангаро-Байкальского бассейнового совета, российского координатора международной экологической коалиции «Реки без границ» Александра Колотова:

«Каким образом новый «промежуточный» территориальный статус Байкала будет учтён в будущем крупномасштабном нацпроекте «Экология», одним из основных направлений которого является охрана уникального сибирско-дальневосточного озера? Как дальневосточный статус Бурятии повлияет на реализацию действующей федеральной целевой программы по охране озера Байкал?»

Так как, по мнению эксперта, к числу принимающих решения относительно Байкала теперь добавились еще и дальневосточные чиновники, вряд ли взаимодействие федеральных и региональных структур по данному вопросу улучшится.

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