Чжухай, Китай, 8 ноября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Многоцелевые российские вертолёты «Ансат» будут поставлены в Китай в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР по условиям контракта, подписанного в рамках международного авиасалона Airshow China 2018, сообщает 8 ноября пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Heli-Russia Вертолёт «Ансат»

Партия включает 20 вертолётов в многоцелевой комплектации.

«Этот вертолет отлично зарекомендовал себя в рамках программы развития санитарной авиации РФ, а теперь будет спасать жизни и в Китае», — прокомментировал соглашение с китайской стороной генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, на первом этапе будет подтверждена сертификация «Ансата» в Китае, а поставка по контракту состоится в 2019—2020 годах.

«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет с двумя двигателями. Серийное производство машин развернуто в Казани. Конструкция вертолета позволяет проводить оперативную трансформацию его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В России медицинские «Ансаты» используются для решения экстренных санитарных задач. Сегодня вертолёты работают в Волгоградской, Курганской, Кировской, Костромской, Псковской, Нижегородской областях и в Татарии.

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