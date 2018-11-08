Россия за три года поставит за границу 120 боевых вертолетов

Чжухай, Китай, , 13:49 — REGNUM Входящий в госкорпорацию Ростех холдинг «Вертолеты России» в ближайшие три года поставит на экспорт порядка 120 боевых вертолетов. Об этом 8 ноября заявил журналистам глава компании Андрей Богинский.

На выставке Airshow China в китайском Чжухае он подчеркнул, что по 2019 году порядка 90% поставок «подтверждены твердыми заказами». Также Богинский отметил, что компания в 2018 году передаст заказчикам около 75 гражданских машин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что холдинг «Вертолеты России» завершил испытания вертолета Ансат с системой аварийного приводнения. Указанная система позволяет держаться вертолету на воде порядка 30 минут и предназначена для спасения жизней пассажиров и экипажа.

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