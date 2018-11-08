Астана, 8 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Диалог по многим направлениям возобновился между Москвой и Вашингтоном, хотя предполагать, каким будет прогресс, преждевременно. Об этом заявил 8 ноября журналистам секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Клод Верлинд. Диалог

Он отметил, что до недавнего времени отношения РФ и США находились на самом низком уровде. Они практически не поддерживались, обсуждались только отдельные вопросы по линии МИД — госдепартамент.

Сейчас вновь идет диалог, и это хорошо, сказал Патрушев. Каждая из сторон отстаивает свои интересы, при этом сторонам важно слышать друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в декабре. Ранее предполагалось, что их встреча состоится 11 ноября в Париже.

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