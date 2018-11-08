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МИД РФ: Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа

Политика

Факт наличия договоренности о встрече глав двух стран в Аргентине подтвердили представители администраций президентов

МИД РФ: Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Москва, 8 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Между Москвой и Вашингтоном существует договоренность относительно встречи на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 8 ноября сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ, Москва и Вашингтон «публично подтвердили» факт наличия договоренности о встрече глав двух стран в Аргентине.

«Обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и США состоится не 11 ноября в Париже, а на месяц позже, в Буэнос-Айресе, на саммите G20.

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