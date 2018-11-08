Москва, 8 ноября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Цены на нефть сегодня, 8 ноября, утром немного восстанавливаются после существенного падения в среду. Баррель сорта Brent поднялся почти к отметке в $73, а американская WTI — почти до $63,3. Внимание участников рынка сосредоточено вокруг новостей о перспективах ограничения добычи нефти в 2019 году, а также данных, полученных от мониторингового комитета ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На заседании, назначенном на 11 ноября, участники комитета обсудят планы на 2019 год и возможность сокращения добычи. Стало известно, что ОПЕК+ не хочет видеть цены на нефть ниже текущих, поэтому нефтяные котировки в ближайшее время могут поддержать слухи о новых регулирующих добычу мерах со стороны нефтяного альянса. Сдерживающим фактором для роста нефтяных цен явился отчет от министерства энергетики США, вышедший 7 ноября», — отметил эксперт.

Согласно отчету, запасы сырой нефти выросли. На фоне данной статистики цены на нефть марки Brent резко упали до 71,30$. Негативным фактором можно назвать и прогнозы министерства на рост дисбалансов на нефтяном рынке в пользу роста предложения. По оценкам министерства, к концу 2018 года превышение предложения составит 690 тыс. баррелей/сутки, а к середине 2019 года превысит потребности мировой экономики в 1,19 баррелей/сутки.

«Следует учесть, что ОПЕК+ уже вышел на объемы добычи нефти октября 2016 года, которые являлись ориентиром в соглашении об ограничении производства нефти странами, входящими в соглашение. Пока для нефтяных цен нет нового явного драйвера, думаю, пока торги не выйдут за рамки узкого ценового канала. 8 ноября основной целью для коррекции нефти марки Brent выступит уровень $73,50. В целом пока цены удерживаются выше уровня $70, но потенциал восстановления к уровню $75 сохраняется», — считает Кузьмин.

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