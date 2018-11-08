Москва, 8 ноября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Биржевой курс пары доллар/рубль по окончании первого часа торгов 8 ноября составил 66,22 руб. Это чуть выше середины коридора, который успел за последние шесть недель устояться на рынке и в умах трейдеров — с нижней границей в 65 рублей и с верхней границей в 67 рублей. Торги российской валютой продолжатся пока в той же скучной манере. Для выхода за пределы указанного коридора ещё не набралось достаточных оснований, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«В последние дни немного подросла вероятность приближения пары доллар/рубль к верхней границе коридора в 67 рублей и тестирования этой границы: из-за вышедших 7 ноября данных минэнерго США. Запасы выросли, а нефть упала ниже $72 за баррель марки Brent. Минфин России объявил, что израсходует на приобретение иностранной валюты за будущий месячный период 525 млрд рублей, но покупки не будут вестись на бирже: валюта будет просто взята из другого кармана государства, у ЦБ, а значит, заметного давления на валютный рынок планы Минфина не окажут», — пояснил эксперт.

Отчасти или даже в основном давление на рубль из-за нефти может компенсироваться снижением доллара по отношению к евро и к корзине других валют на международном рынке Forex. Частичный «исход» из доллара произошёл там на фоне итогов промежуточных выборов в США, где законодательная власть теперь расколота на два противоположных лагеря и малодееспособна. Контроль над верхней палатой (сенатом) с небольшим перевесом сохранили сторонники Трампа, тогда как в нижней палате представителей теперь явное большинство у ярых оппонентов американского президента из Демократической партии, и принятие любых законодательных инициатив может легко блокироваться.

«Позднее доллар частично отыграл потери, и всё же евро может пока чувствовать себя увереннее, чем доллар, в том числе по отношению к рублю. Внимание и дальше — на нефть, на движения Forex. До конца 2018 года надо будет отслеживать, будет ли принят конгрессом пакет «адских» санкций против ОФЗ или российских банков», — полагает Пушкарёв.

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