Москва, 8 ноября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Поскольку пострадавшего в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля после покушения никто не видел, нельзя исключать возможность его гибели. Об этом 8 ноября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

По словам дипломата, у Москвы нет достоверных данных о том, что в результате инцидента в Солсбери никто не погиб.

«Сергея Скрипаля мы не видели. У нас данных относительно судьбы Сергея Скрипаля нет вообще», — подчеркнул Захарова.

Также она отметила, что и дочь бывшего разведчика Юлия мимолетно появлялась на экране всего один раз за полгода.

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Как сообщало ИА REGNUM, шпионивший в пользу Лондона и осуждённый в России бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Официальный Лондон без разбирательств обвинил Москву в причастности к инциденту.

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