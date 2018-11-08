Москва, 8 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Повседневные расходы жителей России в октябре 2018 года продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, в октябре граждане потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее. Рост расходов ощутимый на фоне месячной инфляции в размере 0,4% (по данным Росстата). Таковы данные исследования, проведенного ИХ «Ромир».

David Blackwell Потребительский экстаз

В октябре цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, на непродовольственные — на 0,5%. Размер среднего чека в октябре сократился на 2,7%, что при общем росте повседневных расходов. Это говорит о том, что граждане РФ вернулись к модели интенсивного шопинга.

Жители России в октябре стали посещать большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных ценовых предложений. За одно посещение магазина они оставляют на кассе меньше, но в целом по месяцу такая экономия приводит к более частым покупкам и, соответственно, росту общих расходов.

Доля продовольственных товаров в общей корзине расходов в октябре опять немного увеличилась. В сентябре она составляла 50,2% после августовского значения в 51%. В октябре затраты на продукты питании выросли до 51,5% в общем объеме ежедневных расходов.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первый месяц осени граждане РФ стали тратить больше денег за один поход в магазин. Так, в сентябре после продолжительного снижения средний чек вырос на 4,8%. В августе этот показатель составлял 495 рублей, в сентябре — 519 рублей.

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