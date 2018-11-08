Якутск, 8 ноября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Надо защищать интересы людей и увеличивать меры их поддержки, а не сдавать должников коллекторам за задержки оплаты услуг ЖКХ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель постоянного комитета Госсобрания Якутии по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

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«Я против таких мер. Надо защищать интересы людей, — отметил депутат. — Эта инициатива идёт в ущерб населению. Коллекторские службы в России зарекомендовали себя с плохой стороны. Мне кажется, их методы работы неправильны. Я не говорю о том, что все такие, но есть такие компании, чьи способы взыскания долгов не вписываются в рамки нормальных человеческих отношений».

По мнению Якова Ефимова, для решения проблемы долгов за услуги ЖКХ достаточно обращений в суд — «это более справедливый и правильный способ». Депутат также отметил, что, по его данным, проблемы с долгами за услуги ЖКХ лучше было бы решать не путём привлечения коллекторов, а расширением мер поддержки населения в виде компенсаций и льгот на услуги ЖКХ.

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«Сегодня таких мер не хватает, а в суровых климатических условиях нагрузка по оплате услуг ЖКХ на жителей региона слишком высока. Нужно идти навстречу населению, эти меры поддержки нужно расширять, учитывая, что на севере республики условия ещё жёстче, чем в центральной Якутии. Якутянам нужно платить просто за то, что они здесь живут и работают, а не сдавать коллекторам», — подчеркнул Яков Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» намерена ужесточить стандарты, которые позволят увеличить объём передаваемых коллекторам долгов населения за услуги ЖКХ.

Напомним, что, по данным экс-министра ЖКХ республики Данила Саввинова, на 24 февраля 2018 года задолженность жителей республик за коммунальные услуги составляла 6 млрд рублей.

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