«Нежелательно»: о передаче коллекторам долгов по ЖКХ

Барнаул, , 15:49 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не поддерживает передачу коллекторам долгов долгов российских граждан по ЖКХ. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» о расширении работы коллекторов со «старыми» долгами за жилищно-коммунальные услуги, она, в частности, отметила:

«Необходимо понимать, что рост долга за ЖКУ обусловлен не процветающей безответственностью россиян, а стремительно утяжеляющимся бременем расходов на эти нужды. Полагаю, что действующая законодательная база не в полной мере готова к реализации данной идеи.

На мой взгляд, она нуждается в дополнениях, устанавливающих повышенные гарантии для «жилищно-коммунальных» должников. Усиление присутствия коллекторов в этой сфере повысит социальную напряженность, так как до сих пор, несмотря на некие успехи, контроль над деятельностью этой братии затруднен.

Поэтому я не сторонник активизации этих субъектов на поле взыскания задолженности. Кроме того, исполнители коммунальных услуг зачастую ошибаются в начислениях платы. Сомнительные цифры в квитанциях — один из самых популярных предметов для жалоб. На моей практике постоянно встречаются нарушения в начислениях. Думаю, что крайне нежелательно, чтобы коллекторы занимались взысканием долга на досудебном этапе.

В общем, я за весьма и весьма умеренное присутствие коллекторов на рынке коммуналки. Государство должно придумать, как сделать так, чтобы доходов граждан хватало на еду, одежду, лекарства и коммуналку. А потом уж разрешать коммерсантам, зарабатывающим на финансовых «кандалах», обдирать людей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты, которые позволят увеличить объем передаваемых коллекторам долгов населения, ранее сообщила газета «Коммерсантъ».

По некоторым данным, сейчас к коллекторам попадает не более 5% от общей задолженности населения. При этом сами поставщики коммунальных услуг взыскивают долги с населения, однако эффективность данных мер не очень высокая.

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