Ходжент, Таджикистан, 8 ноября, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В тюрьме на севере Таджикистана заключённые устроили бунт. Беспорядки произошли в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд в ночь на 8 ноября. Об этом сообщает таджикская служба «Радио Озоди» со ссылкой на источник.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Заключенные взбунтовались

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Уточняется, что несколько заключённых совершили побег. Бунтовщики были вооружены холодным оружием. На место ЧП были брошены силы милицейского спецназа, которые подавили бунт. Есть пострадавшие среди заключённых, их количество не уточняется.

Начато расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября тюремный бунт произошёл в колонии в центральной Бразилии. 28 заключённым удалось сбежать, девять из них были застрелены охранниками и полицией, 19 человек смогли скрыться.